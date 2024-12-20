شاهد/ ملايين اليمنيين يتظاهرون لمساندة أهل قطاع غزة والمقاومة

العالم – خاص بالعالم

هنا صعدة والمشهد لا يختلف عن بقية المحافظات اليمنية التي شهدت ساحاتها حضورا واسعا أكد على الصمود وبارك كل عمليات المجاهدين في غزة وما يساندها من اليمن والعراق.

وقال محمد جابر عوض محافظ صعدة:"نؤكد للشعب الفلسطيني أننا ثابتون على مواقفنا في الجمهورية اليمنية مهما كانت التحديات، ومهما كان الثمن مهما كانت التحديدات مهما كان حجم البارجات لابد ان تنتصر القضية الفلسطينية وان تنتصر سوريا وأن ينتصر لبنان وأن ينتصر محور المقاومة مهما كان الثمن".

وقال محسن صالح الحمزي عضو رابطة علماء اليمن:" جهادا وتعبئة واستنفارا،جاهزون لردع أي عدوان السيد القائد حفظه الله دعا الامة، واليوم نحن المسلمين معتزون بديننا وبكتابنا وبعلمنا وجاهزون للجهاد في سبيل الله مهما كان التضحيات".

من زحمة الساحات وكثافة العمليات العسكرية يقرأ المهتمون بأن اليمن يخبئ للكيان الغاصب مالم يخطر له على بال و بهذه السواعد سيكتب الله نهاية هذا الكيان الحتمية.

وقال يحيى شايم مدير عام مكتب الصحة بصعدة:" هذا الشعب الذي يضحي دائما ونصر رسول الله(ص) وهو اليوم ينصر الاسلام والمسلمين في كل بقاع الارض، ولا نألو جهدا في التنكيل بأعداء الله".



كلما ألقى الصهاينة حبال عدوانهم وعصي غاراتهم وخونتهم ومرتزقتهم، يخرج هذا الشعب اليمني العظيم ليلقف ما يأفكون.

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