الدفاع التركية تنفي وجود اتفاق لوقف إطلاق النار مع قوات "قسد"

العالم - سوريا

ونقلت مصادر اعلامية عن مصدر في وزارة الدفاع التركية، أن تركيا لم تتفاوض على وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال سوريا .

وأضاف نفس المصدر، أن تركيا لم تبرم أي هدنة مع قوات سوريا الديمقراطية، وأن التصريحات الأمريكية قد تكون بمثابة تحفظ، مضيفا أن قوات "قسد" ستفقد سيطرتها على مناطق تواجدها في الشمال السوري.

وقال المصدر "إن أنقرة تراقب كل خطوة تقوم بها الجماعات التي تهدد أمن تركيا وسوريا، وتتخذ خطوات استباقية بهدف ردعها".

فيما قالت قسد أن تركيا والفصائل المدعومة منها لم تلتزم بقرار إعلان وقف إطلاق النار في "منبج" والمناطق الشمالية، مؤكدةً أهمية وقف التصعيد ووقف جميع العمليات العسكرية وحل جميع المواضيع العالقة عبر الحوار.

وكان قائد قوات "قسد" قد اعلن استعداد قواته لتقديم مقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح في مدينة كوباني مع إعادة توزيع القوات الأمنية تحت إشراف وتواجد أميركي.