حزب الله: الاعتداء على اليمن نتيجة فشل العدو في تحقيق أهدافه الاستراتيجية

العالم - لبنان

وقال حزب الله في بيان إنّ "هذا العدوان يشكّل إمعانًا بالوحشية الصهيونية واستكمالًا للحرب المفتوحة على شعوب أمتنا العربية والإسلامية وخاصة فلسطين ولبنان وسوريا".

وأضاف "هذا الاعتداء الصارخ على الأراضي اليمنية جاء نتيجة فشل العدو في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، على كافة جبهات محور المقاومة، وعجزه عن مواجهة الضربات اليمنية الدقيقة التي كشفت هشاشة منظومته الأمنية والعسكرية".

ودعا البيان "شعوب الأمم الحرّة وقوى المقاومة إلى التكاتف والوحدة في مواجهة هذا العدوان المستمر على شعوبنا"، مؤكدًا أنّ "العدو الصهيوني سرطان يهدّد الأمة بأسرها، ولن يوقفه إلا المزيد من الصمود والمقاومة".

وختم البيان "إنّ حزب الله يُجدّد تضامنه الكامل مع الشعب اليمني الشقيق، ويؤكّد ثقته الراسخة أنّ هذا الشعب المجاهد والأبي سيواصل طريق الصمود والمقاومة مع قيادته الحكيمة الشجاعة لصد العدوان".