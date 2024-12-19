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بزشكيان يدعو إلى إنشاء صندوق لدعم قطاع غزة

الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى إنشاء صندوق لدعم قطاع غزة، تشكيل لجنة قانونية مشتركة للدفاع عن الحق الفلسطيني.

العالمإيران

وفی كلمة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قمة مجموعة جي 8 ألقاها في اجتماع مساء اليوم الخميس في القاهرة أكد أن الاحتلال ينقض اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان.

وشدد على أن اختيار رئيس الجمهورية في لبنان يجب أن يتم عبر التوافق.

وفي الشأن السوري قال الرئيس بزشكيان: نحترم كل الأعراق والأطياف في سوريا ونطالب بوحدتهم.

وأضاف: يجب أن تتم عمليات البناء في فلسطين.

كما شدد على ضرورة إنشاء صندوق لدعم قطاع غزة.

وأكد بزشكيان: يجب تشكيل لجنة قانونية مشتركة للدفاع عن الحق الفلسطيني.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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