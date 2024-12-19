قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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السيد الحوثي: العدو الاسرائيلي يستمر لـ 440 يوما بالابادة بغزة بشراكة اميركية
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كلمة قائد حركة أنصار الله السيد الحوثي حول آخر المستجدات بالمنطقة
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مستشفى العودة:نفد مخزوننا من السولار وقد تتوقف مولدات الكهرباءبأي وقت
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إعلام الاحتلال: تنفيذ 254 هجوما ضد الاسرائيليين في الضفة عام 2024
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4 شهداء بقصف اسرائيلي استهدف منزلا في حي التفاح شرقي مدينة غزة
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مشاهد إطلاق اليمن صاروخين فرط صوتيين على هدفين حيويين في تل ابيب
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اصابات بقصف الاحتلال منزلا بمحيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة
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العمليات المشتركة بالعراق: اعادة 1905 عسكريين وتسليمهم للجانب السوري
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شهيد واصابات بقصف الاحتلال لدراجة نارية بمخيم النصيرات وسط القطاع
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اكثر من 50 شهيدا بينهم 14 طفلا بمحافظتي غزة والشمال بأقل من 24 ساعة