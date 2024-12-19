حماس تنعى شهداء طولكرم: لن يكسروا إرادة شعبنا وعزم مقاومتنا

العالم - فلسطين

ونعت حماس في بيان اليوم الخميس، شهداء مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة “الأبطال”، الذين ارتقوا في قصف إسرائيلي استهدفت مركبتهم.

وقالت حماس إن جرائم الاحتلال “ستشعل الأرض تحت أقدام جيشه ومستوطنيه، فالمقاومة على عهد الشهداء، ودماؤهم نور لمن خلفهم من الثوار الذين سيواصلون مسيرة التحرير”.

وأضافت: “أمام تصعيد الاحتلال لعدوانه على محافظات الضفة الغربية، فإن عدونا أمام مزيد من الخيبات، فالضفة ستواصل ضرباتها النوعية وتفشل مخططات الاحتلال بالضم والتهجير”.

ودعت حماس لتصعيد كافة أشكال العمل المقاوم بالضفة الغربية المحتلة، ولمزيد من الوحدة والتلاحم، وتكثيف الزخم الجماهيري والمواجهة الميدانية مع الاحتلال ومستوطنيه.

هذا واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، اليوم الخميس، إثر هجوم جوي شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ليرتفع عدد الشهداء منذ صباح اليوم إلى 6 شهداء، حيث استشهد اثنين من المواطنين في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.

ومنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءات واسعة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القد بذريعة إحباط هجمات المقاومة الفلسطينية المسلحة في مهدها.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 806 فلسطيني وإصابة نحو 6500 واعتقال ما يزيد على 11 ألفا آخرين، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.