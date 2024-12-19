بالفيديو.. بزشكيان يدعو للتكاتف لمواجهة جرائم الكيان الصهيوني

العالم - خاص العالم

العاصمة المصرية القاهرة احتضنت أكبر تجمع اقتصادي للدول النامية الإسلامية، تحت مظلة منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي. تأتي هذه القمة في ظل توترات وتطورات سياسية تشهدها المنطقة، أبرزها العدوان على قطاع غزة والأوضاع في لبنان والتطورات قي سوريا.

القمة ناقشت عدداً من الملفات المتعلقة بالدول الثماني الأعضاء، وهي مصر وتركيا وبنجلاديش وإيران وإندونيسيا وماليزيا ونيجيريا وباكستان، بالإضافة إلى العدوان على قطاع غزة ولبنان.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان دعا الدول الإسلامية إلى التكاتف لمواجهة اعتداءات وجرائم الابادة لكيان الصهيوني وإنشاء صندوق لدعم قطاع غزة. كما شدد على احترام جميع الأعراق والأطياف في سوريا، داعيا إلى وحدتهم.

من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن المنطقة تشهد تحديات وأزمات غير مسبوقة.

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دعا إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة،رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو طالب الدول الأعضاء بتقديم الدعم اللامحدود لفلسطين.

واعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن التوغل الإسرائيلي يشكل خطراً كبيراً على العالم، مطالباً بوقف إطلاق النار في غزة.

أعمال القمة عقدت تحت شعار 'الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشكيل اقتصاد الغد'، وركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء لمواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتحسين مستويات المعيشة.

المزيد بالفيديو المرفق..