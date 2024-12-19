النائب الموسوي: عدوان الاحتلال على سوريا يؤكد قلقه الوجودي وخوفه الأبدي

العالم - لبنان

وخلال حفل تكريم أقام حزب الله للشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس عباس محمود خليل "كرار" في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي، أضاف الموسوي أن "الخوف كل الخوف أن يمضي الصهاينة أكثر فأكثر في مشروعهم القديم الجديد للتقسيم والتفتيت وتحويل هذا المحيط والإقليم إلى دويلات متناحرة ومتنازعة كي يسوّغوا ويبرروا "دولتهم اليهودية الصافية".

وقال النائب الموسوي: "إننا نعاهد أهلنا وشهداءنا بأننا أصحاب مشروع وقضية، وأصحاب القضية والمشروع لا يهنون ولا يحزنون ولا يفت في عضدهم خسارة جولة من هنا أو هناك، فهذا الخط والنهج مستمر بإذن الله".

وأوضح "طالما أن هناك أجيالاً تتربى على المقاومة والوفاء والولاء، فنحن مستمرون بإذن الله، وأما على المستوى الداخلي، فنحن سنكون الأقوياء دائمًا مهما فعل بعض المناوئين".

وختم النائب الموسوي بالقول: "نحن في موقع الاقتدار والقوة، كنا وسنبقى كذلك".