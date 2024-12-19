قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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الاحتلال يغلق سفارته بعاصمة ايرلندا بعد قرار دبلن الاعتراف بدولة فلسطين
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السيد الحوثي:لن نتزحزح عن موقفنا بنصرة فلسطين مهما كانت التحديات
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السيد الحوثي:سيخرج شعبنا العزيز غدا خروجا مليونيا ليعلن التحدي للعدو
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السيد الحوثي:شعبنا العزيز ثابت مستمر بمعنوياته العظيمة بسبب ثقته بالله
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السيد الحوثي:نحن مستمرون بالتصعيد ولا نأبه بما يقوم الاعداء
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السيد الحوثي:الاحتلال تكبد خسائر اقتصادية كبيرة وتاثير عملياتنا يقر به الاعداء
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السيد الحوثي:تعطيل ام الرشراش من اهم الموانئ التي يعتمد عليها للاحتلال
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السيد الحوثي:اطلقنا الصاروخ صوب وزارة الحرب تزامنا مع تحرك طيران الاحتلال
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السيد الحوثي:اطلقنا البارحة صاروخين فرط صوتي تزامنا مع العدوان الاسرائيلي
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السيد الحوثي:الوضع بات غير آمن لشركات الطيران وعليها عدم العودة