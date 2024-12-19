أوساط الاحتلال تؤكد ان استهداف ’أنصار الله’ لن يردعهم.. وهذه رأيتهم !!

العالم - الاحتلال

وقال "بن يشاي" في مقاله : "يمكن التقدير الآن بأن عملية "مدينة بيضاء" التي نفّذها سلاح الجو "الإسرائيلي" لن تردعهم ولم تلحق ضررًا بقدراتهم ولا بنواياهم بمواصلة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة نحو "دولة" "إسرائيل""، على حد تعبيره.

وأضاف بن يشاي: "بالإضافة إلى ذلك، من الضروري الاعتراف بحقيقة أن الحوثيين ليسوا عشيرة بدائية بل جيش حقيقي، مجهز بأفضل الأسلحة والتطورات الإيرانية في مجال الطائرات من دون طيار والصواريخ الباليستية، وأن الحرب ضدّهم لا يمكن أن تقتصر فقط على الاعتراضات والدفاع ضدّ الصواريخ والطائرات من دون طيار التي يطلقونها، بل يجب أن تلحق الضرر بقدرات إنتاج الأسلحة، والتي يتم تنفيذها بمساعدة المعرفة الإيرانية، ومستودعات الأسلحة والقادة أنفسهم. وإلى أن يحدث ذلك، سيظل الحوثيون يمثلون مشكلة عالمية".

وتابع بن يشاي: "لكي يحدث ذلك، يتعيّن على "إسرائيل" والتحالف الأميركي والأوروبي الذي يعمل حاليًّا ضدّ الحوثيين تحديد التهديد اليمني باعتباره تهديدًا أساسيًا"، ولفت إلى أن "إلحاق الأضرار اللازمة بالقدرات العسكرية يحتاج إلى معلومات استخباراتية ويجب التغلب على مشكلة المسافة"، وأضاف "لكن على ما يبدو أن القيادة المركزية الأميركية ليس لديها ما يكفي من المعلومات الاستخبارية - وربما "إسرائيل" أيضًا".

وختم بالقول: "إن جمع المعلومات الاستخبارية في ظل هذه المسافات يتطلب جهدًا "وطنيًا" كبيرًا، ويبدو أن الأميركيين لا يرغبون في القيام به، فيما لدى "إسرائيل" موارد محدودة (في هذا الإطار)".