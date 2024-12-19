قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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الاحتلال يواصل اغلاق مداخل بلدة حزما قرب القدس والتنكيل بالفلسطينيين
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تجدد الاشتباكات بين مقاومين واجهزة امن السلطة في محيط مخيم جنين
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يديعوت احرونوت: ميناء ايلات لايزال مغلقا ومهجورا بسبب الهجمات اليمنية
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مصادر عبرية: الجيش راض عن عملية أمن السلطة في جنين ويقوم بتسهيلها
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آليات الاحتلال تطلق نيرانا كثيفة تجاه المنازل في تل الزعتر شمالي قطاع غزة
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العميد سريع: قصفنا بمسيرة هدفا حيويا في يافا المحتلة وحققت هدفها بنجاح
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العميد سريع: لن تتوقف عملياتنا الا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها
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العميد سريع: مستعدون لحرب طويلة مع العدو إسنادا لغزة ودفاعا عن اليمن
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العميد سريع: قصفنا هدفا حيويا في يافا المحتلة بمسيرة وحققنا اهدافنا بدقة
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اردوغان: نأمل انعقاد اجتماع المجلس الاعلى للتعاون الاستراتيجي العام المقبل