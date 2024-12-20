قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة البيرة في الضفة الغربية
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جندي اسرائيلي ينشر مقطعا مصورا لاحراق منازل الفلسطينيين شمالي القطاع
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جندي اسرائيلي ينشرمقطعا مصورا لاحراق منازل الفلسطينيين شمالي القطاع
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قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيرزيت شمال رام الله بالضفة الغربية
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قوات الاحتلال تنسف منازل في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية روجيب شرق نابلس بالضفة الغربية
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الاحتلال يحتجز عددا من الفلسطينيين خلال اقتحام بلدة إماتين شرق قلقيلية
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وزير الخارجية العراقي: نحذر من خطورة هروب عناصر "داعش" من السجون
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وزير الخارجية العراقي: "داعش" حصل على أسلحة ووسع نطاق سيطرته