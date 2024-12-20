وقفة للمجتمع المدني في سوريا تدعو إلى الحوار وعدم الإقصاء

وأوضحت الوقفة أن أهدافها تتمثل في:

- المطالبة بمؤتمر وطني لتشكيل لجنه من الكفاءات السورية لتشكيل دستور ديمقراطي مؤسساتي يضمن حقوق المواطن ويعزز دور المواطنة في بناء سوريا المستقبل.

- المساهمة في تعزيز الوعي بضرورة استناد الدستوري إلى شرعة حقوق الإنسان والوصول إلى دوله قانون تحمي حقوق المواطنين كأفراد بناء على المواطنة دون تفرقه مبنية على الجنس أو العرق أو الدين أو الطائفة.

جدير بالذكر أن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع (الجولاني) قال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، إن "البلاد منهكة من الحرب ولا تشكل تهديدا لجيرانها أو للغرب، وأن القيادة الجديدة لا تريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان"، على حد تعبيره.

مستشار الجولاني يدعو بالرحمة على قادة القاعدة وداعش

هذا وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمستشار الجولاني المدعو "عبدالرحمن فتاحي" من دمشق وهو يدعو بالرحمة على قادة التنظيمات الارهابية.

ويظهر الفيديو مستشار الجولاني في الجامع الاموي في العاصمة السورية دمشق وهو يلقي خطبًا باللغة الكردية، يشيد بزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن وايمن الظواهري وأبومصعب الزرقاوي قادة تنظيم القاعدة الارهابي وجماعة داعش ويدعو عليهم بالرحمة.

ووصف مستشار الجولاني في الفيديو أيمن الظواهري من أبرز قياديي تنظيم القاعدة ومستشار أسامة بن لادن، بـ"حكيم الأمة"!! على حد زعمه.

وعينت "هيئة تحرير الشام" في سوريا عبد الرحمن فتاحي، الذي يحمل تاريخًا طويلًا في النشاط السلفي مستشارا لها.