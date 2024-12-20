وفد أميركي يستعد للقاء "الجولاني" في سوريا

العالم - سوريا

وستكون هذه أول زيارة لمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إلى سوريا منذ سنوات عديدة، حيث تعد هذه الزيارة جزءا من استئناف المشاركة الدبلوماسية الأمريكية مع الحكومة الانتقالية بعد رحيل النظام السابق.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن الوفد سيلتقي بزعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، وهو أول اتصال رسمي مباشر بين الولايات المتحدة والادارة السورية الجديدة.

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة كانت على اتصال مباشر مع "هيئة تحرير الشام"، قبل سقوط النظام السوري السابق.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها الولايات المتحدة علنا أي اتصال مباشر مع "هيئة تحرير الشام"، التي تصنفها كمنظمة إرهابية.

وأوضح بلينكن في مؤتمر صحفي في الأردن أن المحادثات مع "هيئة تحرير الشام" ركزت على مناقشة مصير الصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي فُقد في سوريا منذ 12 عاما.

وبين بلينكن أن المحادثة تضمنت أيضا مناقشة المبادئ الأمريكية للاعتراف المحتمل بالحكومة السورية الجديدة.

وفي مقابلة أجراها مؤخرا مع تلفزيون "بلومبرغ"، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تدرس رفع العقوبات المفروضة على "هيئة تحرير الشام" وزعيمها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني).

يذكر أن أمريكا تعرض مبلغ 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني"، وهو ما أثار سخرية من قبل إعلاميين وأوساط سياسية، خاصة بعد ان أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قبل يومين ان العرض مازال قائما .