البنتاغون يكشف العدد الحقيقي للجنود الأمريكيين في سوريا

وقال رايدر في إحاطة صحافية: "كما تعلمون، كنا نبلغكم بانتظام أن حوالي 900 جندي أمريكي يتمركزون في سوريا".

وأضاف: "اليوم علمت أن العدد الحقيقي للجنود الأمريكيين في سوريا يبلغ حوالي 2000 جندي".

وفقا للمتحدث باسم البنتاغون، "كان يتواجد في سوريا 900 جندي أمريكي عندما كان بشار الأسد لا يزال رئيسا، وتم إرسال قوات إضافية إلى البلاد لتعزيز المهمة الهادفة لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي".

وبحسب تصريحات البنتاغون السابقة كان يتمركز نحو 2500 جندي أمريكي بالعراق ونحو 900 جندي في سوريا، ضمن إطار ما يسمى بالجهود المبذولة لمكافحة تنظيم "داعش"، على حد زعمه.

وتستخدم أمريكا "داعش" (الذي هو بالاساس صناعة غربية) حجة للبقاء في سوريا ونهب ثرواتها حيث تتركز قواتها في المناطق الغنية بالنفط والغاز، وتستخرج وتبيع علنا هذه الثروات.