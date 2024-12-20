الرئيس بزشكيان يختم زيارته للقاهرة ويعود الى طهران

العالم-ايران

وبالإضافة إلى مشاركته في اجتماع القمة الحادي عشر لمجموعة الدول الاسلامية الثماني النامية للتعاون الاقتصادي "دي 8"، والقائه كلمة فيها ، شارك الرئيس بزشكيان ايضا في اجتماع عقد لاستعراض الأوضاع في غزة ولبنان حيث طرح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشان التعاون بين دول المنطقة والتطورات في غزة ولبنان.

وحسبما نقلت وكالة ارنا, اجرى الرئيس بزشكيان محادثات مع الرئيسين المصري والتركي ورئيس وزراء باكستان، كما اجتمع مع الأمين العام لمجموعة "دي 8".

وكان اجتماع مجلس وزراء المجموعة قد عقد بحضور وزراء الدول الاعضاء ومنهم وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي.