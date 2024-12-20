صحيفة عبرية: صباح صعب لمستوطني 'رمات غان'

العالم - الاحتلال

وحسب موقع "أنصار الله"، أكدت الصحيفة العبرية، انهيار المبنى الرئيس لما زعمت أنها مدرسة في الحي. مضيفة أن أعمال إزالة الأنقاض، التي من المتوقع أن تستمر لعدة أيام، قد بدأت وبعدها سيكون من الضروري بناء مبنى جديد .

ووفقاً لتقديرات “رئيس بلدية رامات غان” كرمل شاما هكوهن، فإن تكلفة البناء ستبلغ حوالي 40 مليون “شيكل”.

وأوضحت أن المشاهد في حي “رامات غان” الصغير والمريح كانت صعبة للغاية على خلفية أنقاض المبنى.

وقالت المستوطنة الصهيونية ” ليتل”، التي تسكن بالقرب من المبنى وتعرض منزلها لأضرار من الشظايا: “منزلنا تعرض للأضرار، تطايرت البلاط، الحديقة مليئة بالحطام، النوافذ خرجت من مكانها، حتى الباب تم اقتلاعه. نزلنا فوراً إلى المخبأ، سمعنا انفجاراً ضخماً بعد وقت قصير من انتهاء الإنذار. وعندما خرجنا رأينا الدمار. كنا في صدمة، لم نصدق أن هذا قد يحدث، ولحسن الحظ تمكنا من النزول إلى المخبأ في الوقت المناسب”.

واضافت أن المارة يتوقفون في حالة من عدم التصديق لرؤية الدمار، الذي يعد على الأرجح الأكبر في منطقة “غوش دان” منذ بداية الحرب.

كما صرح” رئيس بلدية رامات غان” للصحيفة العبرية بالقول: ” هذه هي المرة الثانية في حوالي شهر التي يصيب فيها صاروخ مدينة رامات غان، وكانت المرة السابقة في طريق بن غوريون عند حدود رامات غان وبني براك”.