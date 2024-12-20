صحيفة عبرية: الضربات الاخيرة لن توقف اليمنيين

العالم-اليمن

وحسبما نقلت الصحيفة, أن استهداف اليمن “تل أبيب” جاء كتذكير آخر بأن الحرب لم تنته تماماً فقد استيقظ ملايين “الإسرائيليين” في وسط البلاد في منتصف الليل على إنذارات نتيجة لإطلاق صاروخ من اليمن , حيث فشل اعتراضه فعلياً وانفجر رأسه الحربي على “مدرسة في رامات غان”.

وذكرت أنه وبعد ساعات من القصف الإسرائيلي على صنعاء جاءت شهادة على صعوبة إلحاق أضرار كبيرة بمن أسمتهم “الحوثيين ” حيث تم إطلاق طائرة مسيرة باتجاه شواطئ “تل أبيب”.

وذكر المعلق العسكري في الصحيفة العبرية “رون بن يشاي” أن العملية الهجومية لن تردع الحوثيين ولن تضر بقدرتهم ونواياهم في مواصلة إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار باتجاه “الاراضي المحتلة” والأسوأ من ذلك،أنهم سيستمرون أيضًا في إلحاق الضرر بالشحن التجاري والعسكري العالمي في البحر الأحمر والأضرار الاقتصادية الهائلة التي لحقت بنقل الطاقة والتي تسببوا فيها لأكثر من عام.

وأوضح أن صعوبة استهداف “الحوثيين” تنبع من نقص القدرات الاستخباراتية، فكيان الاحتلال يمتلك موارد محدودة يمكنها تخصيصها لجمع المعلومات الاستخبارية على مسافة بعيدة حيث يوجد اليمن.