الرئيسان الايراني والمصري يدعوان لتطوير العلاقات بين البلدين

العالم-ايران

وخلال اللقاء الذي جرى على هامش قمة الدول الاسلامية الثماني النامية (دي 8) في القاهرة، شكر الرئيس بزشكيان نظيره المصري على استضافة وعقد هذه القمة بشكل جيد للغاية، مؤكدا الاهمية البالغة لتضافر قدرات وامكانيات الدول الإسلامية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والدولية، بما في ذلك مجموعة "دي 8" ومنظمة التعاون الإسلامي.

وحسبما نقلت وكالة ارنا, اعتبر بزشكيان تعزيز الوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية، أهم احتياجات الأمة الإسلامية اليوم وقال: انه على جميع الدول الإسلامية أن تقوم بدورها لتوسيع التفاعل والحوار في العالم الإسلامي والتغلب على الخلافات القائمة، لأن هذه الخلافات هي التي توفر الأساس للتدخلات الأجنبية.

كما أكد بزشكيان على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي ومواصلة الحوار بين البلدين.

من جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذا اللقاء أن المنطقة تعرضت لتهديدات كبيرة بسبب الأحداث الأخيرة في غزة ولبنان وسوريا، واعتبر اعتداءات "اسرائيل" الاخیرة في سوريا بانها غير مسبوقة وواسعة النطاق ، موضحا موقف مصر من التطورات في سوريا، وهو تشكيل حكومة شاملة فيها.