الرئيس الايراني يعود بعد ختام قمة "دي 8".. ماذا هي اهم مخرجاتها؟

العالم - خاص العالم

الرئيس الايراني مسعود بزشكيان عاد من القاهرة بعد ختام اجتماع القمة الحادي عشر لمجموعة الدول الاسلامية النامية دي ثمانية في القاهرة حافلا باللقاءات والتفاهمات البنائة مع نظرائه في الدول الاعضاء.

لقاءات تركزت على اهمية تضافر امكانيات و قدرات الدول الاسلامية تعزيز التعاون و الانسجام فيما بينها.

خلال اللقاء الذي جمع بزشكيان بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي اكد الجانبين على الاهمية البالغة لتضافر امكانيات الدول الإسلامية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والدولية، بما في ذلك مجموعة دي ثمانية ومنظمة التعاون الإسلامي.كما اعرب الرئيسين الايراني والمصري عن املهما في استمرار الخطوات الإيجابية والبناءة الأخيرة في العلاقات بين البلدين.

كما بحث الجانبين اللتهديدات كبيرة التي تعرضت لها المنطقة بسبب الأحداث في غزة ولبنان وسوريا والاعتداءات الاسرائيلية الغير مسبوقة.

الرئيس بزشكيان شدد خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب اردوغان على ضرورة وحدة الاراضي في سوريا داعيا الدول الاسلامية على التحرك بمسؤولية ازاء جرائم الاحتلال الاسرائيلي و تجاوزاته في المنطقة، معتبرا ان غياب التلاحم بين بين الأمة الإسلامية شجع الكيان على ارتكاب الجرائم و تجاوز المحرمات.

كما اكد رئيسا البلدين على حل قضايا الثنائية والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية من خلال إطلاق عملة موحدة واستخدام قدرة الأسواق المشتركة مواضيع تم تداولها في لقاء الرئيسين الايراني والباكستاني .حيث شدد بزشكيان في محادثاته مع الرئيس باسكتاني شهباز شريف على هامش اجتماع علي تطوير التفاعلات بين البلدين بما في ذلك في مجال التعاون الحدودي وتعزيز حدود البلدين كحدود السلام والصداقة والمكافحة المشتركة للإرهاب وتنمية التعاون في مجال الطاقة.

وفي هذا اللقاء، ناقش رئيسا البلدين اتفاق الغاز المعلق بين ايران وباكستان وازالة العقبات ووضع التمهيدات اللازمة من قبل وزارتي الطاقة لدى البلدين لتنفيذ الاتفاق في اسرق وقت ممكن.

ولدى لقائه الامين العام لمجموعة 'دي8' ايساكا عبد القادر امام اعتبر بزشكيان إيجاد آلية مالية للتبادل التجاري بين الدول الاعضاء في المجموعة بهدف الاستثمارات المشتركة للبلدان الاسلامية الاعضاء ضروري لتحقق اهداف المجموعة معلنا جهوزية ايران لتشكيل هكذا صندوق.



