مراسلة العالم تتحدث عن رسالة الشعب اليمني المرتقبة

العالم – خاص بالعالم

وأضافت أن الشعب اليمني على موعد مع مسيرة مليونية استجابة لدعوات قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وإن هذه المسيرة ستكون تحديا للعدوان الإسرائيلي واسنادا للقضية الفلسطينية ودعما للمقاومة في غزة، مشيرة الى أن الجميع يحمل اليوم خلال المسيرة المرتقبة رسالة التمسك بالمبدأ الثابت لمناصرة ودعم فلسطين.

كما أكدت مراسلتنا أن البيان العسكري الذي اعقب العدام الاسرائيلي على اليمن كان واضحا وهو الاستمرار في التصعيد ضد الاحتلال دعما للقضية الفلسطينية

الى ذلك أكدت مراسلتنا أن قافلات المساعدات اليمنية متواصلة للشعب الفلسطيني. كما أكدت أن التيار الكهربائي عاد للعاصمة صنعاء وجميع المحافظات اليمنية.