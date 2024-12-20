خطيب جمعة طهران يؤكد فشل الكيان الصهيوني في مواجهة المقاومة

العالم-ايران

واضاف حجة الاسلام ابو ترابي، من منبر الجمعة بطهران اليوم : ان التطورات السورية تحولت الى واحدة من اهم القضايا التي ناقشتها المحافل السياسية خلال الايام الاخيرة.

وعلى الصعيد ذاته، نوه خطيب جمعة طهران الى فشل الكيان الصهيوني في مواجهة المقاومة الاسلامية وعدم تحقيقه ايّا من الاهداف التي رسمها في فلسطين ولبنان، ما اضطره لقبول وقف النار مع حزب الله.

واضاف : ان الكيان الغاصب اراد ان يوقف مسلسل هزائمه المشينة لذلك لجأ، بدعم الولايات المتحدة وتعاون بعض الدول الاقليمية، الى استهداف سوريا والقضاء بكل وقاحة على البنى التحتية في هذا البلد.

واوضح حجة الاسلام ابو ترابي فرد : لقد شن الكيان الصهيوني اكثر من 500 غارة وهجوما على البنى التحتية والحيوية، ومواقع القوة الجوية والاستخباراتية في سوريا.

وتابع قائلا : ان الذين ساهموا في هدم سوريا والقضاء على البنى التحتية لهذا البلد، وتواطأوا مع غرف الفكر الصهيو – امريكية، عليهم ان يتحملوا المسؤولية قبال الشعوب المسلمة وشعوبهم ايضا.