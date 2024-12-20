شاهد.. مراسل العالم يكشف عن عملية ممنهجة ينفذها الاحتلال شمال قطاع غزة

العالم - مراسلون

وافاد مراسل العالم محمد البلبيسي ان الغارات الجوية للاحتلال الاسرائيلي متواصلة في مناطق مختلفة من قطاع غزة وتحديدا في شمال القطاع الذي يتعرض لعملية عسكرية لليوم الـ 77 على التوالي.

واوضح مراسلنا ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يزيد من قصفه المدفعي وغاراته على مناطق متفرقة من منطقة مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا وبيت حانون.

واشار الى انه قبل قليل استهدف قصف مدفعي وغارات للاحتلال منطقة العالمي وبرج الكحلوت، مضيفا انه لم يتم تسجيل حتى الان اعداد الشهداء او الاصابات بسبب عدم تمكن الطواقم الطبية من الوصول لهذه النقطة.

وتابع انه الاحتلال يستمر في تدمير المربعات السكنية واحراقها باستخدام الطائرات المسيرة بالاضافة الى تجريف عدد كبير من الشوارع والبنى التحتية في مخيم جباليا ومنطقة جباليا المعكسر ومنطقة حي القصاصيب ومنطقة العالمي. حيث يحاول الاحتلال اخراج هذه المدينة حتى لو انتهت الحرب عن الخدمة.

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