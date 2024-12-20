الكتل النيابية اللبنانية تتشاور للخروج بتوافق حول رئيس الجمهورية المقبل

العالم – خاص بالعالم

على بعد اقل من شهر لموعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانو الثاني المقبل تشهد بيروت حركة اتصالات ومشاورات بين الكتل النيابية للخروج باسم توافقي تجمع عليه القوى السياسية او اقله يحظى باصوات وازنة لاتمام الاستحقاق الرئاسي، وسط تقاطعات دولية حول بعض الاسماء لاسيما قائد الجيش جوزف عون وتشابك داخلي على خلفية التباعد بالرؤية لاسم يشكل حيثية وطنية كما قال رليس تيار المردة سليمان فرنجية والذي اعلن استمرار ترشحه لرئاسة الجمهورية .

الاوساط المتابعة اعتبرت ان بعض ااحزاب ولاىسيما حزب القوات يعمل على تطيير جلسة التاسع من كانو الثاني المقبلة بهدف ترميم اسم سمير جعجع وترشحه في الربع الساعة الاخيرة .

وقال محمد قاسم وهو ناشط سياسي لبناني:" كثير من الافرقاء في لبنان يحاولون الاستفادة من التطورات التي تحصل في سوريا ووقف اطلاق النار الذي حصل في الجنوب ليعتبروا انهم اصبحوا سادة هذا البلد ويستطيعون ان يفرضوا على لبنان رئيسا للجمهورية يتناسب مع تطلعاتهم وفي بعض الاحيان يطرحون أنفسهم كما يطرح السيد سمير جعجع نفسه كمرشح لرئاسة الجمهورية".

الاستحقاق الرئاسي في موعده المعلن دون عقبات عدة ابرزها تطورات المشهد في المنطقة وخاصة سوري بالاضافة الى استمرار الاحتلال الاسرائيلي خروقاته واعتداءاته على لبنان بهدف اضعاف مؤسساته وفرضه امرا واقعا يدقد ينسحب على المشهد الرئاسي وبيان الحكومة الجديدة المرتقبة ما يتناسب واطماع العدو على المستويين السياسي والامني في لبنان .

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