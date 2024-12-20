شاهد/ القوات اليمنية تواصل استهداف عمق كيان الإحتلال الإسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

العميد يحيى سريع الناطق باسم القوات اليمنية اكد في بيان خلال تظاهرات مليونية شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء ومدن اخرى ان اليمن لن يتردد في استهداف المنشآت الحيوية للعدو الإسرائيلي والتحركات العسكرية للعدو الأميركي التي تستهدف اليمن.



هذا وكان السيد عبد الملك الحوثي حركة أنصار الله اكد استمرار عمليات اليمن ودعا اليمنيين الى الاستمرار في مناصرة غزة ومواجهة المشروع الأمريكي في المنطقة.



وفي ظل التطورات الجديدة واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية والامريكية على اليمن خاصة المحاولات الجديدة من قبل واشنطن لاعادة الاقتتال في اليمن بين قوات صنعاء والمجموعات المرتبطة بالتحالف اعلنت القوات اليمنية استعدادها لتعامل مع اي تصعيد وقالت انها ستتعامل مع أي تصعيد إسرائيلي أمريكي على اليمن بتصعيد مماثل.



هذا وكانت العاصمة السعودية الرياض شهدت خلال الايام القليلة الماضية اجتماعات مكثفة بين عدد بين السفراء الغربيين خاصة السفير الامريكي وما يسمى بالمجلس الرئاسي ومسؤولين عسكريين من الحكومة الموالية للسعودية.

وقالت السفارة الامريكية في عدد من البينات ان القاءات تاتي في اطار بحث التصعيد العسكري مع حكومة صنعاء حسب وصفها.



كما اعلن اعضاء في ما يسمى بالمجلس الرئاسي بدا قواتهم التحضير لعمليات واسعة ضد قوات صنعاء.



هذا ويرى العديد من المختصين بان واشنطن تسعى الى تفجير الاوضاع في اليمن بعد فشل عملياتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي في ايقاف العمليات اليمنية المساندة لغزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...