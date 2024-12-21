تداعيات العدوان الإسرائيلي على اليمن تزامنا مع إطلاق الصواريخ اليمنية

العالم – العين الإسرائيلية

وألقى البرنامج الضوء على تداعيات العدوان الإسرائيلي الجوي على اليمن والذي تزامن مع إطلاق اليمنيين صواريخ وبالسيارات اصابات وسط الكيان الاسرائيلي والذي شكك الخبراء الأمنيون الصهاينة، وفي تاثيره على اليمن المصرّ على مواصلة هجماته مهما كان حجم هذه الاعتداءات.



وفيما يتعلق بالإصرار اليمني على مواصلة هجماته مهما كان حجم الإعتداءات الإسرائيلية ودلالات ذلك، أكد د.حسان الأشمر أمين عام الجمعية العربية للعلوم السياسية، أنه من الواضح في الفترة الأخيرة ليس هنالك أعدادا كبيره من صواريخ اليمن تتجه باتجاه الكيان الصهيوني وباتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورغم ذلك نجد أن هنالك بضعة صواريخ، وحتى أحيانا صاروخ أو صاروخين يصلان إلى النقطة المحددة، ما يعني بأن لدى هذه القوات قدرة على إيصال الصاروخ إلى أينما تريد وبالتوقيت الذي تريده، وهذا ما يحرج حكومة العدو وحتى المعلقين الصهاينة.

ولفت الأشمر إلى أنه منذ أن بدأ وقف اطلاق النار في لبنان كان دائما هنالك حديث في الإعلام العبري بأن جبهة اليمن لن تتوقف، والتعامل معها هو مسألة صعبة على اساس نقطتين اساسيتين النقطة الأولى تتعلق بالجغرافيا السياسية والمساحة الكبرى التي تنتشر فيها القوات المسلحة اليمنية، بالاضافة الى البعد الجغرافي الذي يشكّل عائقا طبيعيا أمام إستمرار الضربات وطلعات الطائرات الجوية، وليست كل الطائرات الحربية الإسرائيلية قادرة على الوصول الى اليمن وقصف اليمن فهذا يشكل عائقا اساسيا بالنسبة لهم، بالإضافة الى قدرة التعامل مع هذه الصواريخ على ما يبدو أن هنالك بعض التقنيات التي تمكنت فيه القوات القوات المسلحة اليمنية من الحصول عليها والتي تجعل من الصواريخ اليمنية قادرة وليست هنالك قدرة على اعتراضها.



ورصد البرنامج قصة توقف رئيس بلدية رمادكان في تل أبيب عند الصاروخ اليمني الذي أصاب هذه المباني، ما أدى الى انهياره بالتساوي مع العدوان الذي شن على اليمن.



كما بحث البرنامج في الإتصالات الجارية بشأن التوصل الى إبرام صفقة لتبادل الأسرى، حيث كشف الإعلام العبري عن تراجع إهتمام الصهاينة بشأن التوصل إلى اتفاق بعد تمسك حماس بشروطها وخاصة لجهه عدم العودة لإطلاق النار بعد تطبيق المرحلة الأولى من هذا الإتفاق.

ضيف البرنامج :

- د.حسان الأشمر أمين عام الجمعية العربية للعلوم السياسية.

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