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البعثة الأميركية في دمشق تلغي مؤتمرها.. والسبب!

البعثة الأميركية في دمشق تلغي مؤتمرها.. والسبب!
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفادت معلومات، اليوم الجمعة، بأنه تم "إلغاء مؤتمر الوفد الأميركي في دمشق، بسبب مخاوف أمنية".

العالم _ سوريا

وأكدت المعلومات أنّ "البعثة الأميركية تعتزم عقد مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، للإجابة عن أسئلة الصحافيين".

وكانت قد قالت الخارجية الأميركية: "إن 3 دبلوماسيين أميركيين كبار وصلوا إلى دمشق اليوم، للقاء القائد العام للإدارة السورية الجديدة أبو محمد الجولاني، في حين اشترط الاتحاد الأوروبي قيام الإدارة الجديدة بما وصفه بـ"الخطوات المناسبة" لتحسين العلاقات".

وبحسب مصادر إخبارية، طالب الوفد الأمريكي الجولاني بعملية سياسية موثوقة وحماية الأقليات في سوريا، كما قدم شروطًا لإزالة الهيئة من قوائم الإرهاب.

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