شاهد/لأول مرة.. تظاهرات شعبية سورية ضد الوجود الإسرائيلي

العالم _ سوريا

وشهدت بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي بالقرب من الشريط العازل وقفة احتجاجية نددت بتوغل قوات الاحتلال “الإسرائيلي” للمنطقة صباح هذا اليوم. وطالب الأهالي الأمم المتحدة القيام بواجباتها تجاه الخروق “الإسرائيلية” المتكررة والعدوان المستمر على الأهالي وقراهم.

وفي سياق متصل، شهدت محافظة درعا بالقرب من ثكنة الجزيرة مظاهرة رافضة لتمركز قوات الاحتلال قرب قرية معرية غرباً في منطقة حوض اليرموك، قبل أن يشتتها العدو بإطلاق النار بشكل مباشر على المتظاهرين، والتي أدت لسقوط جريح إثر، وسط تحليق للطيران المُسير الذي هدد الأهالي بالعودة وإنهاء المظاهرة قبل أن يكونوا في مرمى نيرانه.

كما خرج أهالي منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي بتظاهرات منددة بالتوغل الاسرائيلي. حيث أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم، ما أدى إلى اصابة شاب بالرصاص.

وبعد تنفيذ عمليات تفتيش مكثفة لأجهزة الأهالي ومنازلهم، انسحبت القوة باتجاه طريق المقبرة.