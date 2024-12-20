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استشهاد رضيعة فى خيمتها بقطاع غزة بسبب البرد الشديد

استشهاد رضيعة فى خيمتها بقطاع غزة بسبب البرد الشديد
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بوفاة طفلة فلسطينية رضيعة تدعى عائشة عدنان سفيان القصاص، فجر اليوم الجمعة بسبب البرد الشديد داخل خيمتها بمواصي خانيونس في جنوب قطاع غزة.

العالم _ فلسطين

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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