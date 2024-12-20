بالفيديو.. من هو الرئيس اللبناني المقبل؟

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افاد مراسل العالم حسين عزالدين، ان اسماء المرشحين للرئاسة اللبنانية ضمن مروحة واسعة ومتاشبكة من حيث الاسماء، هناك تقاطعات دولية على اسماء معينة وهناك اشتباك داخلي على اسماء معينة.

واضاف ان حتى الان المساعي لازالت قائمة وبعد اقل من شهر يعني التاسع من كانون الثاني المقبل الجلسة المعلن عنها من قبل الرئيس مجلس النواب، الا ان الحراك السياسي الداخلي يسير في اطار بلورة رؤية مشتركة على الاقل ان لم يكن هناك اجماع حول اسم او مرشح للرئاسة.

هذا وحدَّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري نهار 9 كانون الثاني 2025 موعداً لانتخاب رئيس جديد للبنان بعد شغور امتد منذ نهاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الاول2022. وهو شغور بات يتكرر اذ ان لبنان حظي برئيس واحد منذ العام 2014، تاريخ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، وتعطيل قوى 8 اذار ومعها "التيار الوطني الحر" الاستحقاق لمدة فاقت السنتين لضمان وصول عون الى الرئاسة.

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