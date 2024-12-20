مئات الضباط الاسرائيليون يقدمون استقالتهم.. لهذا السبب!! +فيديو

العالم - مراسلون

أكثر من خمسئة ضابط عسكري قدموا الاستقالة من جيش الإحتلال الاسرائيلي كما قالت صحيفة إسرائيل هيوم خلافا لتوقعات رئاسة الاركان والتي كانت تشير الى تأجيل الاستقالات وبهذا الحجم الى ما بعد إنتهاء الحرب.

وقال مختص بالشأن الاسرائيلي، فراس ياغي ان "هناك خلافات حقيقة بين الجيش وبين المستوى السياسي ولا يوجد ثقة حقيقة في المستوى السياسي وقرارته ورافق ذلك كل فترات الحرب ولازال".

وتقف الاسباب وراء تزايد عدد الاستقالات بصفوف جيش الاحتلال لعدم توفر الظروف الافضل لجنود الاحتياط وعبء وطول أمد الحرب والشعور بأنهم غير مرئيين.

واعتبر استاذ القانون الدولي، أمجد شهاب، ان " هناك عدة اسباب لهذا التغير الجذري ان "اسرائيل" لم تعد تعتمد استراتيجيات قديمة في الحرب الخاطفة ان الحرب اصبحت طويلة امد وهو ما ادى لسقوط عدد كبير من الجنود وخاصة المعاقيين وهذا اصبح عند المتطوعين خوف وتردد ورفض للانخراط في الخدمة الاحتياطية وهذه هي الاسباب الاساسية خاصة ان الايدلوجية الصهيونية الدينية تؤيد السيطرة وضم الاراضي على حساب الجنود".

ولفتت صحيفة اسرائيل هيوم الى أن هذا الاتجاه يثير قلق الجيش الذي يحتاج الى زياده كبيره في القوى العاملة بسبب متطلبات المهام الجديدة.



