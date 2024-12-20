إصابة شاب سوري برصاص جيش الاحتلال في درعا

العالم _ سوريا

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت النار "بشكل مباشر" على المتظاهرين تمركزت في ثكنة الجزيرة، والشاب الجريح أصيب في قدميه.

وأضاف المرصد أن الشاب الجريح من قرية كوبا في منطقة حوض اليرموك، وجرى نقله إلى مستشفى مدينة طفس لتلقي العلاج.

وشدد المرصد على أن المظاهرة جاءت على خلفية الأحداث الأخيرة والتوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، واحتلال المنطقة العازلة.

ووصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى عمق 9 كيلومترات داخل ريف درعا، ودخلت قرية كويا وسد الوحدة التاريخي القريب من الحدود السورية _ الأردنية، وتمركزت في مواقع إستراتيجية، بعد تحذيرات للسكان بتسليم السلاح في المنطقة، وفقا للمرصد.

ودخلت قوات الاحتلال إلى محيط قرية صيدا، عند الحدود الإدارية بين محافظتي القنيطرة ودرعا، في خطوة تمثل اختراقاً جديداً ضمن منطقة جنوب سورية، حسبما ذكر المرصد.