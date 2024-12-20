تحسبا لهجوم تركي.. 'قسد' تعزز مواقعها في كوباني وسد تشرين

العالم - بانوراما

وقال إردوغان إنه من الضروري القضاء على حزب العمال وشركائهم الذين يهددون بقاء سورية.

واضاف ان بلاده ستدعم القيادة السورية الجديدة في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية من أجل إقامة دولة جديدة آمنة ومستقرة.

هذا ويواصل الجيش الوطني السوري المدعوم تركيا عمليات التمشيط في محيط سد تشرين قرب منبج بريف حلب، التي استعاد السيطرة عليه بعد معارك ضارية مع قسد، التي تحشد قواتها لمعركة عين العرب.

وكان قد اعلن قائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي، عن استعداد قواته لتقديم مقترح لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في عين العرب. وأضاف ان هذه المبادرة تهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية التركية وضمان استقرار المنطقة بشكل دائم.