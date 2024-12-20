دعوة تركية للمواجهة بالنار بين الفصائل السورية المسلحة وقسد +فيديو

العالم - خاص العالم

دعوة تركية واضحة للمواجهة بالنار بين الفصائل السورية المسلحة وقوات سورية الديقراطية. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، طالب بالقضاء على من اسماها بالمنظمات الإرهابية في سورية مثل جماعة داعش وحزب العمال الكردستاني. وقال إردوغان إنه من الضروري القضاء على حزب العمال وشركائهم الذين يهدّدون بقاء سورية على حد قوله. واضاف ان بلاده ستدعم القيادة السورية الجديدة في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية من أجل إقامة دولة جديدة آمنة ومستقرة. واوضح اردوغان انه لا يعتقد أن أي قوة ستواصل العمل مع مثل هذه التنظيمات في سورية بعد الآن، في إشارة واضحة إلى التعاون بين قسد والولايات المتحدة في شمال وشرق سورية.

قوات سورية الديمقراطية او ما تعرف باسم قسد تشارك ضمن تحالف أميركي ضد ارهابيي داعش. وتضم قسد ضمن صفوفها قوات وحدات حماية الشعب الكردية، وهي الاخرى حاربت ضد داعش خصوصا في معارك عين العرب - كوباني قبل نحو عقد، لكن انقرة تعتبرها امتداداً لمسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا تنظيما ارهابيا.

على الارض يواصل ما يسمى بالجيش الوطني السوري وهو فصيل مسلح مدعوم من تركيا عمليات التمشيط في محيط سد تشرين قرب منبج بريف حلب، التي استعاد السيطرة عليها بعد معارك ضارية مع قسد، في وقت تحشد الاخيرة فيه قواتها لمعركة عين العرب التي تعتبر مفصلية. وكان قد اعلن قائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عابدي، عن استعداد قواته لتقديم مقترح لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في عين العرب. وأضاف ان هذه المبادرة تهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية التركية وضمان استقرار المنطقة بشكل دائم. وهو امر اعتبره خبراء محاولة من قسد لنزع فتيل المواجهة وتجنيب سورية المزيد من الدماء.