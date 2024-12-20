ألمانيا.. طبيب سعودي يدهس بسيارته حشدًا من الناس ويقتل 11 شخصا +فيديو

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وأفادت قناة "إن تي في"، نقلاً عن سلطات ولاية ساكسونيا - أنهالت الفيدرالية، أن "سائق السيارة دهس حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، وتم اعتقاله".

وبحسب موقع "تي أون لاين"، فقد قُتل 11 شخصاً وأصيب 60 آخرون، وفي الوقت نفسه، وبحسب وسائل الإعلام، فإن الاصطدام وقع بين سيارتين.

ووصفت حكومة الولاية الحادث بأنه "هجوم إرهابي".

وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن منفذ عملية الدهس، سعودي الجنسية وهو طبيب دخل ألمانيا عام 2006.

وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن منطقة السوق مغلقة الآن ويجري فحصها للتأكد من وجود متفجرات.

وكتب المستشار الألماني، أولاف شولتس، عبر منصة "إكس"، عن حادث صدم وهروب في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ بألمانيا، أن "مذبحة" سوق عيد الميلاد الألمانية "تثير أسوأ المخاوف".

وتابع: "أفكاري مع ضحايا الحادث وأسرهم، ونحن نقف إلى جانبهم وإلى جانب سكان ماغديبورغ، وأتوجه بالشكر إلى عمال الإنقاذ المخلصين في هذه الساعات العصيبة".