ماسك يدعو شولتس للاستقالة الفورية بعد الهجوم الإرهابي في ماغديبورغ

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وكتب ماسك عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب على شولتس الاستقالة على الفور. شولتس أحمق غير كفء".

وفي وقت سابق، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تعازيه لأسر وأحباء ضحايا "الهجوم الإرهابي" الذي وقع بمدينة ماغديبورغ في ألمانيا.

وكتب شولتس على منصة "إكس": "تشير التقارير الواردة من ماغديبورغ إلى أن شيئا سيئا يحدث. تعازينا للضحايا وأحبائهم. نحن ندعم سكان ماغديبورغ. وأعرب عن امتناني لخدمات الطوارئ المشاركة في هذه الساعات المثيرة للقلق".

هذا وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية مساء يوم الجمعة، بمقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بسبب حادثة دهس في أحد أسواق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ في ألمانيا.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن منفذ عملية الدهس، سعودي الجنسية وهو طبيب دخل ألمانيا عام 2006.

وذكرت وسائل الإعلام أن "سائق السيارة دهس حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، وتم اعتقاله"، ووصفت حكومة ولاية ساكسونيا-أنهالت الفيدرالية الحادث بأنه هجوم إرهابي.