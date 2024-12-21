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صباح جديد..

قدومي يتحدث عن 100 يوم من مقاومة الاحتلال في غزة

السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

استضافت قناة العالم في برنامجها الصباحي، صباح جديد، ممثل حركة حماس في ايران، د. خالد قدومي للحديث عن المقاومة، بعد أكثر من 100 يوم من انطلاق عملية طوفان الاقصی.

العالم - صباح جديد

وأكد قدومي ان المعارك التي شهدتها غزة خلال أكثر من 100 يوم، أثبتت انها ليست معارك بين الصهاينة والفلسطينيين وانما هي معارك بين معسكري الحق والباطل.

وأوضح حيثيات اضطلاع الولايات المتحدة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، مشيراً الی ان بلينكن زار المنطقة خلال هذه الفترة 11 مرة وشهدت غزة مجازر بعد كل زيارة له الی المنطقة.

وطالب الجميع خاصة دول المنطقة بالتعرف علی عدوهم الاصلي وضرورة فهم ان هذه المعركة لايوجد فيها منطقة رمادية.

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