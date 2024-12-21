الخارجية البولندية.. سنعتقل نتنياهو إذا دخل أراضينا

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وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، سيكون الممثل الوحيد في الذكرى الثمانين لتحرير أوشفيتز في 27 كانون الثاني/يناير القادم.

وفي وقت سابق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر عدم حضور احتفالية ذكرى تحرير معسكر "أوشفيتز"، المقررة في كانون الثاني/ يناير المقبل، في بولندا؛ خشية من اعتقاله.

وأوضحت الهيئة، أن "نتنياهو لن يذهب إلى بولندا للاحتفال بالذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز؛ خوفا من الاعتقال بموجب مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو، ووزير الجيش المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ونقلت الهيئة عن وسائل إعلام بولندية قولها؛ إن نائب وزير خارجيتها فلاديسلاف بارتوشفسكي، أكد التزام بلاده بـ"احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وأوضحت الهيئة، أن العشرات من رؤساء الدول من المتوقع مشاركتهم في الاحتفالية في بولندا، فيما يرجح أن يمثل إسرائيل "وزير التعليم يوآف كيش".