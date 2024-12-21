قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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قوات جيش الاحتلال تقتحم قرية زيتا شمال طولكرم في الضفة الغربية
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4 شهداء بقصف الاحتلال تجمعا للاهالي في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة
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قصف مدفعي يستهدف حي الرباط بمنطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع
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مصادر لبنانية:طيران الاحتلال يحلق فوق قضاء بنت جبيل بالنبطية جنوبي البلاد
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كتيبة جنين:اوقعنا بقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة السيلة الحارثية خسائر مباشرة
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13 شهيدا منذ فجر اليوم جراء قصف الاحتلال على منازل المواطنين بمدينة غزة
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قصف مدفعي يستهدف حي الرباط بمنطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة
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مسيرات الاحتلال تطلق نيرانها تجاه منازل المواطنين في جباليا شمال قطاع غزة
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صحيفة معاريف: اسرائيل لاتعرف كيف تتعامل مع اليمن
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ها ارتس:نقل 20 مصابا الى المستشفى اثر سقوط الصاروخ اليمني في تل ابيب