الخارجية الأميركية تلغي مكافأة بـ10 ملايين دولار لاعتقال الجولاني

العالم _ أميركا

وكان الموقع الرسمي للبرنامج قد نشر حتى الخميس، "يعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة صرف مكافأة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار أميركي مقابل الإدلاء بأي معلومات متعلقة بمحمد الجولاني، المعروف أيضاً باسم أبو محمد الجولاني، يقود الجولاني جبهة النصرة، وهي حركة تابعة لتنظيم القاعدة في سورية، وفي يناير/ كانون الثاني 2017، انضمت جبهة النصرة إلى العديد من الجماعات المعارضة المتشددة الأخرى لتشكيل هيئة تحرير الشام".

ويصف الموقع هيئة تحرير الشام، بأنها إحدى الجماعات التابعة لـ"تنظيم القاعدة"، ويقول: "تشكلت هيئة تحرير الشام عام 2017 من اندماج تم بين جبهة النصرة وعدة مجموعات أخرى. تسيطر هيئة تحرير الشام على جزء من الأراضي في شمال غرب سورية بهدف إطاحة نظام الأسد في سورية واستبداله بدولة إسلامية سنية لتعزيز أجندتها الخاصة واحدةً من الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة في سورية. وقد احتجزت هيئة تحرير الشام العديد من المواطنين الأميركيين رهائنَ منذ تأسيسها. تعتبر الهيئة جماعة متطرفة منفصلة عن المعارضة السورية، وهي تؤثر بشكل متفاوت على الحكم المحلي والتآمر الخارجي".

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا باربرا ليف، قد قالت إنها أجرت، الجمعة، في دمشق، مناقشات "جيدة وشاملة" مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وممثلين في هيئة تحرير الشام، وإن واشنطن ترحب بـ"رسائل إيجابية" تلقتها، و"ستتابع إحراز التقدم (..) والإجراءات". وذكرت ليف للصحافيين: "أخبرنا أحمد الشرع بأنّ واشنطن لن تواصل رصد مكافآت للقبض عليه"، لافتة إلى أن "القرار بخصوص المكافأة للقبض على الشرع كان سياسياً يتماشى مع المناقشات مع هيئة تحرير الشام حول مصالح أميركا".