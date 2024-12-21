المقاومة الفلسطينية..القصف الصاروخي اليمني يبدد وهم انجازات كيان الاحتلال

العالم _ فلسطين

وأضافت أن القصف الصاروخي اليمني المبارك يترجم تصميم الشعب اليمني وقيادته الشجاعة على تصعيد الإسناد لغزة عملاً بالواجب الديني والانساني كما أكد قائد الثورة اليمنية السيد عبد الملك الحوثي .

وأكدت المقاومة الفلسطينية ان استمرار جبهة الإسناد اليمنية وتصاعد عملياتها يربك حسابات الصهاينة ويبدد وهم الانجازات التي يدعي قادة الاحتلال كذباً تحقيقها وتؤكد الفشل الصهيوني الكبير في تحقيق أهدافه وعجزه الواضح عن مواجهة الصواريخ اليمنية الدقيقة التي تثبت هشاشة منظومته الأمنية والعسكرية .

واعربت المقاومة عن ثقتها بالشعب اليمني المجاهد يمن الإباء والعزة والكرامة وقيادته المؤمنة الحكيمة بمواصلة طريق الصمود والمقاومة ونصرة غزة وإسنادها.

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال في بيان مقتضب على منصة "إكس": "عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل إنذارات وسط إسرائيل جرت محاولات اعتراض غير ناجحة ليتم تحديد منطقة سقوطه. التفاصيل لا تزال قيد الفحص".

الى ذلك قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن 18 شخصاً أصيب بجراح جراء سقوط صاروخ في منطقة تل أبيب الكبرى، فجر اليوم السبت.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصاروخ أُطلق من اليمن، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إن الصاروخ بالستي من نوع أرض-أرض، وأضافت الصحيفة أن الصاروخ انفجر في مجمع سكني من ثمانية منازل. وأقر جيش الاحتلال بفشله في اعتراض الصاروخ وقال في بيان إنه استهدفه بصواريخ من نوع "سهم".