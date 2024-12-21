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تفاصيل اعتقال اثنين من النخبة الإيرانية في الخارج

تفاصيل اعتقال اثنين من النخبة الإيرانية في الخارج
السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

اعتقلت الشرطة الإيطالية محمد عابديني نجف آبادي، 38 عاما، خريج الهندسة الميكانيكية من جامعة شريف التكنولوجية، في مطار ميلانو بينما كان يخطط للسفر إلى سويسرا.

العالم - ايران

وقد تسبب هذا الإجراء، الذي تم بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية، في قطع الاتصال المباشر معه بشكل كامل. وفي الوقت نفسه، تم اعتقال مهدي محمد صادقي، 42 عاماً، المقيم في أمريكا، في ولاية ماساتشوستس.

وبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام، فإن اعتقال هذين المواطنين الايرانيين مرتبط بهجوم الطائرات بدون طيار بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2024 (8 بهمن، 1402) من قبل مجموعات مسلحة عراقية في الأردن! وأدى هذا الهجوم إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 47 آخرين.

وادعى مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المعدات المستخدمة في هذه الطائرة بدون طيار تم إعدادها من قبل هذين الشخصين.

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