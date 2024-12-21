الشعب الفلسطيني يعيش مرارة الجوع والنزوح

العالم - صباح جديد

واستضافت قناة العالم من خلال برنامج صباح جديد، الاكاديمي الايراني مصطفی خرم آبادي لبحث هذه الظاهرة الأليمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد خرم آبادي ان الضغط الاسرائيلي علی فلسطينيي غزة والمواطنين اللبنانيين من خلال تجويعهم وارغامهم علی اخلاء بيوتهم يأتي في سياق رؤية الاحتلال الاسرائيلي بالسيطرة علی النيل حتی الفرات.

وأوضح ان کل من يتصور ان الاحتلال يبحث عن فرض الامن والاستقرار بالعدوان علی الاراضي اللبنانية وغزة، هو لايعلم شيئاً عما يدور في أفکار الاسرائيليين، فهم يتعمدون العدوان علی غزة ولبنان ليستمروا بالعدوان حتی علی الاردن وسوريا والسعودية وغيرها حتی يحققوا حلمهم التلمودي.

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