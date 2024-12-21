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الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس بألمانيا.. طبيب سعودي خمسيني

الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس بألمانيا.. طبيب سعودي خمسيني
السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

فيما لا تزال مدينة ماغدبورغ في ألمانيا، تحت هول الصدمة، جراء حادث الدهس المروع الذي استهدف حشدا في سوق لعيد الميلاد، وأدى إلى مقتل اربعة اشخاص وإصابة العشرات بجروح، كشفت أول صورة للمشتبه به.

العالم _ أوروبا

فبعدما تمكنت السلطات الأمنية من توقيفه، واعتقاله في موقع الحادث، التقطت عدسات الكاميرا صورة لوجهه.

حيث بدا الرجل الخمسيني الذي ألقته الشرطة على الأرض، ذا لحية خفيفة ويضع نظارات، وفقا لما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية.

طبيب يبلغ 50 عاماً

وكانت السلطات المحلية أعلنت أن المشتبه به طبيب يبلغ 50 عاما وصل إلى ألمانيا عام 2006 وحصل على وضع لاجئ، كما عمل في منطقة ساكسونيا أنهالت التي تقع عاصمتها ماغدبورغ على بُعد 160 كيلومترا من برلين.

كما أوضحت أن الرجل الذي قدّمته وسائل الإعلام المحلية باسم "طالب" "تصرف بمفرده.

في حين لا تزال دوافعه غير واضحة، إذ لم يكن معروفا لدى الشرطة على أنه متطرف، حتى إنه نشر آراء على شبكات التواصل الاجتماعي تندد بالاسلام حسب ما نقلت فرانس برس. كما أفيد بأن لديه صلات مع اليمين المتطرف في ألمانيا.

من جهته، سارع اليمين المتطرف، في ألمانيا وخارجها، إلى التعليق على الهجوم، في ظل جدل يدور في البلاد حول الأمن واستقبال المهاجرين. وسألت الرئيسة المشاركة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" أليس فايدل عبر منصة "إكس": "متى سينتهي هذا الجنون؟".

أتت هذه العملية بعد ثماني سنوات على هجوم مماثل استهدف سوقا لعيد الميلاد في برلين.

كما جاءت في وقت تشهد ألمانيا حملة انتخابية وقد وضعت قواتها الأمنية في حال تأهب قصوى تحسبا لأي هجمات محتملة.

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