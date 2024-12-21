7 أطفال تحت الـ7 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل في جباليا + فيديو

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر أكد الزميل محمد البلبيسي أن الغارات الجوية الصهيونية متواصلة على قطاع غزة وتحديدا الشمال والمدينة، وأضاف: ما سجلناه حديثا هي غارة إسرائيلية قبل قليل باستخدام صاروخ استطلاع على نقطة توزيع إنترنت في شمال غرب مدينة غزة وتحديدا في مخيم الشاطئ ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وأصابة عدد آخر يتم نقلهم في هذه الأثناء إلى المستشفى الأهلي العربي المعمداني في المدينة.

وأضاف: لكن كانت هناك غارة أعنف في أول الليلة الماضية من خلال استهداف منزل يعود لعائلة خلة في منطقة جباليا النزلة ما أدى إلى استشهاد أكثر من 10 مواطنين فلسطينيين منهم 7 شهداء أطفال لم يتجاوزوا سن الـ7 سنوات، فيما حتى الآن تواصل طواقم الدفاع المدني البحث عن عدد من مفقودين تحت ركام هذا المنزل.

وأشار إلى أنه يضاف إلى ذلك استمرار القصف المدفعي والنسف للمربعات السكنية في منطقة جباليا المعسكر، تحديدا منطقة الخلفاء وصولا إلى منطقة العلم والقصاصيب، حيث تشاهد فيها أعمدة الدخان تشاهد التي تصل إلى مرتفعات عالية، إذ يستخدم الاحتلال الإسرائيلي قنابل حارقة لحرق وتدمير ما تبقى من منازل المواطنين الفلسطينيين.

كما أكد تواصل القصف على منطقة مشروع بيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان وأيضا إطلاق النار على هذه المستشفى ومحيطه وبواباتهه، ما أدى إلى سقوط أعداد من الإصابات لم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليها.

وبشأن العملية المعقدة التي قامت بها كتائب القسام العملية يوم أمس قال مراسلنا إن: كتائب القسام أعلنت أن مجموعة من عناصرها تمكنت في مخيم جباليا بقنص جندي واختطافه وقتله، حيث قام أحد المقاتلين بارتداء سترة الجندي الإسرائيلي وتفجير نفسه بحزام ناسف في قوة إسرائيلية ما ادى إلى مقتل وإصابة عناصرها.

وأشار إلى أن هذه العملية كانت أولى عملية استشهادية تنفذ منذ بداية الحرب الإسرائيلية في مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وكان لها تبعات كبيرة على عمل وأداء الاحتلال في شمال قطاع غزة، حيث قد تجبره أيضا للتراجع قليلا في أماكن التوغل.

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