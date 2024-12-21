حماس والجهاد الاسلامي تشيدان بالقصف الصاروخي اليمني ضد كيان الاحتلال

العالم _ فلسطين

وجاء في بيان حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية ( حماس) "نثمن عالياً الموقف الأصيل للإخوة أنصار الله في اليمن الشقيق الاستمرار في إسناد شعبنا الفلسطيني، والانتصار لمظلوميته".

وأكدت حماس في بيانها على العلاقة المتينة والقوية التي تربط الشعبين الفلسطيني واليمني؛ و قالت "نعبِّر عن مباركتنا وتقديرنا للإخوة في أنصار الله على مواصلة ضرباتهم في قلب الكيان الصهيوني، تضامناً وإسناداً لشعبنا في قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها".

كما جاء في بيان حركة الجهاد الإسلامي" نبارك الضربات التي ينفذها أبطال اليمن الشقيق ضد أهداف داخل الكيان الصهيوني، ومنها الضربة التي استهدفت صباح اليوم قلب مغتصبة "تل أبيب" بصاروخ نوعي".

واضافت الجهاد الإسلامي أن "الشجاعة والثبات التي يبديها أشقاؤنا اليمنيون نصرة لشعبنا الفلسطيني، في مواجهة الجرائم التي يرتكبها الكيان المجرم هي مدعاة فخر واعتزاز لكل أحرار العالم".