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ثالث عملية يمنية خلال 3 أيام تصيب 30 اسرائيليا

السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

هزت مدينة تل بيب انفجارات ضخمة إثر سقوط صاروخ يمنيٍ فرط صوتي على أحد المباني، ما أدى الى اندلاعِ حرائق وإصابة 30 مستوطناً بجروح، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

العالم - اليمن

انفجارات ضخمة تهز مدينة تل أبيب إثر سقوط صاروخ يمني على مبنى، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان.

مقاطع الفيديو أظهرت لحظة سقوط الصاروخ على تل أبيب بعد فشل الدفاعات الجوية في التصدي له. ودوّت صفارات الإنذار في العديد من المناطق المحتلة، بما فيها القدس وتل أبيب، ما دفع بمئات آلاف المستوطنين الى الاختباء في الملاجئ.

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه فشل في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن في وقت مبكر من اليوم مضيفاً انه سقط في منطقة يافا قرب تل أبيب.

من جهتها ذكرت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية أن 14 شخصاً أصيبوا بجروح وتم نقل بعضهم إلى المستشفى. وأفادت الشرطة بوقوع أضرار في عدد من المساكن.

يمنياً أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية قصفت هدفاً عسكرياً الإسرائيلياً في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2.

تعد هذه العملية هي الثالثة من نوعها خلال 3 أيّام، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس الجمعة، أنها نفذت بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في جنوب فلسطين المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها. سبقها ضرب صنعاء هدفين حيويين في تل أبيب بصاروخين فرط صوتيين.

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