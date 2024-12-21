الخارجية الايرانية تعزي باستشهاد احد موظفيها المحليين في دمشق

العالم - ايران

واوضح بقائي ان الموظف الايراني الشهيد هو السيد "داود بيطرف" وكان من الموظفين المحليين للسفارة الايرانية في دمشق واستشهد يوم 15 ديسمبر اثر اطلاق الجماعات المسلحة النار على سيارته في دمشق.



وقدم بقائي تعازيه الى الشعب الايراني والى اسرة الشهيد قائلا ان جثمان الشهيد بيطرف تم اكتشافه خلال الايام الاخيرة ونقل الى ايران.

كما شدد بقائي على مسؤوليةالحكومة الانتقالية السورية في تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة ومحاكمتهم وانزال العقاب بهم واضاف "ان وزارة الخارجية الايرانية ستتابع بصورة مؤكدة وجادة وعبر القنوات الدبلوماسية والدولية المختلفة هذه القضية".