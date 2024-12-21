عشرات الشهداء والجرحى في مجازر اسرئيلية جديدة بغزة

العالم _ فلسطين

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٤٢ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة الى ٤٥٢٠٦ شهيد و ١٠٧٥١٣ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

وتواصلت الغارات الاسرائيلية بشكل عنيف على مختلف أنحاء مدينة غزة والشمال.

واستشهد مواطن واحد واصيب خمسة في قصف استهدف منزلا في محيط مدرسة التابعين بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزلاً لعائلة "خلة" في جباليا النزلة شمال قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد ١٢ مواطن بينهم ثمانية من الأطفال وعدد كبير من الجرحى.

وواصلت قوات الاحتلال نسف المنازل بمخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا مع التركيز على محيط مشفى كمال عدوان والعودة.

وارتقى ثمانية شهداء وخمسة عشر مصابا اثر قصف الاحتلال شقة سكنية ببرج يافا بمخيم النصيرات تعود لعائلة ابو عبد الله وهم رجل وزوجته وخمسة من أبناءه.

ونسف جيش الاحتلال مربعا سكنيا شرق مدينة رفح جنوب القطاع فيما جددت الزوارق الحربية قصفها لمنطقة المواصي غرب المدينة.