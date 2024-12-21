تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة

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والشيباني من بني شيبان، ولد في محافظة الحسكة 1987، وانتقل مع عائلته للسكن في دمشق، وهناك تخرج من جامعتها عام 2009 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية فرع اللغة الانجليزية وآدابها.

حصل الشيباني على درجة الماجيستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من تركيا في عام .2022

يذكر أن الإدارة السورية الجديدة أجرت مؤخراً عدداً من التعيينات في الوظائف الرئيسية، وكان آخرها تعيين قائد الجبهة الشامية، عزام غريب المعروف بلقب "أبو العز سراقب" محافظًا لمحافظة حلب.

وشهدت ساحة الأمويين فى العاصمة السورية، دمشق، مساء أمس الأول، تظاهرات شارك فيها الرجال والنساء ومواطنون من مختلف مناطق سوريا على اختلاف شرائحهم الاجتماعية للمطالبة بنظام سياسي مدني بعيد عن التشدد الديني، وذلك مع توالي التعيينات في الحكومة المؤقتة من داخل الدائرة المقربة من "هيئة تحرير الشام".